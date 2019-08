Gad Lerner sputa odio contro Giuseppe Conte: "Complimenti all'avvocato....", cosa gli rinfaccia

Gad Lerner attacca Giuseppe Conte con il suo consueto livore: "Ve lo ricordate? Oggi sono passati due mesi dalla conferenza stampa in cui Giuseppe Conte annunciò solennemente: 'Se Lega e Cinque Stelle non smettono di litigare, la settimana prossima rimetterò il mandato. Non sono tipo da vivacchiare'. Complimenti all'avvocato del popolo!".

Quando non ce l'ha con Salvini, Lerner deve sempre trovare un bersaglio nei suoi messaggi su Twitter. Lerner non sa davvero più cosa inventarsi nella sua crociata contro Salvini. "Salvini può fingere di scherzare sulla Moscopoli dell'Hotel Metropol, confidando di farla franca sull'onda dei sondaggi. Ma di fronte a Putin, Trump e all'Unione europea l'aspirante premier italiano è chiamato a sciogliere un nodo strategico: la collocazione internazionale del nostro Paese", aveva scritto qualche giorno fa. Adesso ce l'ha con Conte. Il prossimo chi sarà?

