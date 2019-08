"L'auspicio è che quello di Grillo non sia il riferimento a un Governissimo pasticciato tra Pd e 5Stelle, che sarebbe la distruzione totale del lavoro dell'ultimo anno". Alessandro Morelli, ospite a Stasera Italia, commenta così la decisione del fondatore del Movimento 5 Stelle dopo la crisi di governo: "In questo anno abbiamo lavorato a un cambiamento che ha visto impegnati tutti noi in un lavoro di governo che sicuramente ha portato a dei risultati. Però negli ultimi tempi questi rapporti si sono incrinati, basta pensare alla Tav. Comunque se l'idea di Grillo è quella, tanti auguri. Così rovinerà l'Italia". Il leghista non condivide l'annuncio del pentastellato che in pochissimo tempo ha liquidato il leader Luigi Di Maio e ha aperto l'ipotesi di un'alleanza con i dem.

