La Open Arms sta facendo discutere parecchio: da una parte il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e dall'altra il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. La prima intenzionata a far sbarcare i migranti dalla ong spagnola, il secondo fermo sul suo "no". In supporto alla grillina, non è arrivato solo il Tar del Lazio (che ha dato il via libera all'attracco) ma anche il premier Giuseppe Conte che ha definito quella del leader leghista "una vera ossessione".

Eppure, secondo il sondaggio di Sky Tg24, Salvini godrebbe del sostegno più importante: quello del popolo. "Open Arms, Trenta: non firmo il divieto in nome dell'umanità. Salvini: umanità non è aiutare i trafficanti. Chi ha ragione?", scrive la rete televisiva. Il risultato? Solo per il 29 per cento degli italiani ad avere ragione è la Trenta, mentre per il 71 Salvini. Insomma, l'ennesima vittoria per il leghista.

Nemmeno trenta... Che “disumani” questi italiani...! pic.twitter.com/8Tf6DT7mhI

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 16, 2019