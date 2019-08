"Il ministro Matteo Salvini, fra un comizio e un mojito, è alla ricerca di un 'centro di gravità permanente' che, suggeriva Battiato, non gli faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. Suo malgrado qui c’è una forza come il MoVimento 5 Stelle che ha invece deciso di agire in maniera decisa e credibile. Non c’è tempo da perdere con chi si dimostra inaffidabile, dobbiamo pensare agli interessi degli italiani". Così il blog M5s."Abbiamo sempre lavorato per obiettivi seri e concreti, sottoscritti in un Contratto di Governo su cui ci siamo dimostrati sempre leali. Altri si sono persi in dichiarazioni e slogan che sono tutto e il contrario di tutto"."Ecco lo strano 'Vangelo secondo Matteo', con le dichiarazioni del Ministro Salvini degli ultimi 10 giorni. A pensarci bene, il vero Vangelo ci aveva avvertito: "In verità vi dico, uno di voi mi tradirà".

"Sul Governo del Presidente Conte: dalle minacce al telefono acceso… Andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c’è più una maggioranza e restituiamo velocemente la parola agli elettori. (8 agosto) Il 20 agosto sfiduceremo il premier Conte. (14 agosto) Se qualcuno vuole dialogare io sono qua, sono la persona più paziente del mondo e il mio telefono è sempre acceso.Di no l’Italia muore, un governo muore, abbiamo bisogno di sì, se qualcuno dice sì ragioniamo. (15 agosto) – Se non c’è un governo la via maestra sono le elezioni. Altrimenti ci si risiede al tavolo e si lavora. Martedì ci sono all’ordine del giorno le comunicazioni del presidente del Consiglio: le ascolterò e vediamo cosa dirà. (18 agosto) "Anche oggi i Ministri della Lega si dimettono domani… – Siamo disposti a mettere in gioco le nostre poltrone, noi siamo al servizio del popolo italiano. (8 agosto) – Pronto a ritirare delegazione? Pronto a tutto. Non siamo attaccati alle poltrone, lo vedrete presto. (12 agosto) – Non do la soddisfazione ai compagni di lasciare il ministero dell’Interno. (18 agosto) Taglio parlamentari? 1X2!– Approvare prima la riforma per il taglio dei parlamentari come chiede Di Maio? Così poi non si vota. Se passa questa legge non si va più a votare. (8 agosto) – Prendo e rilancio: tagliamo i parlamentari la prossima settimana e poi andiamo subito al voto. (13 agosto) Silvio: “ritornerò…in ginocchio da te” – Non mi interessa tornare al vecchio, se devo mettermi in gioco con un’idea di futuro lo faccio da solo e a testa alta. (8 agosto) – Nelle prossime ore vedrò Berlusconi e la Meloni alla luce del sole. Parleremo sia di elezioni regionali che di quelle Politiche. Gli proporrò un patto, l’Italia del sì contro l’Italia del no. Io non escludo nessuno, questo non è il momento di escludere ma di includere il più possibile. (12 agosto)".