Pietrangeli ricoverato, dramma in ospedale: "È morto tuo figlio"

"Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi e tutto il movimento tennistico si stringono con affetto alla famiglia e a tutti coloro che gli sono vissuti a fianco in questo momento di immenso dolore", ha scritto la Fitp in una nota. Negli anni, il 59enne si era cimentato in diversi sport come skate, wakeboard, windsurf, kitesurf, snowboard e sci acrobatico. E un giorno, parlando della sua malattia, aveva detto: "Forse è anche merito di tutto questo sport che il mio fisico ha reagito così. Di certo con il surf ho appena iniziato a sconfiggere il tumore. Riflettevo che tanta gente è malata ed io posso passare per malato, ma in realtà non mi fermo mai, mi sento bene. Non bisogna mollare mai… E io ho ancora tanto ma tanto da fare, volare sulle onde, portare una figlia per mano". Aveva scoperto il tumore nel 2020.