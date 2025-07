Jannik Sinner spazientito: "Con i miei soldi posso permettermi un buon avvocato"

Difficile cancellare il caso doping. A ogni conferenza stampa non manca qualcuno che punta a stuzzicare Jannik Sinner. È accaduto anche a Wimbledon, durante la conferenza stampa successiva alla vittoria con Vukic. Al centro la possibilità di ricorrere ai migliori avvocati per difendersi nella controversia con ITIA e WADA. "Quello che penso è che mi trovo in una posizione in cui posso permettermi un avvocato, sai, o assumere un buon avvocato, perché fortunatamente, ho anche i soldi che magari altri non hanno", afferma senza mezzi termini il tennista.

E ancora: "Ma il processo che ho affrontato è lo stesso, sai, non c'è stato un trattamento migliore. Forse ho avuto una difesa migliore nel senso che ho avuto brave persone intorno, e questo perché ho guadagnato i miei soldi e ho potuto permettermelo. Ma per il resto, il processo e il modo in cui lavora l’ITA e la velocità con cui tutto è andato avanti è stato lo stesso. So che in passato ci sono state scelte e decisioni difficili, questo lo capisco. Ma sì, quello che posso dire è che il mio caso è stato controllato non una, ma due, tre volte. E ogni volta è risultato che ero innocente. Ecco, tutto qui".