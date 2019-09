La battaglia Pd e M5s si combatte tutta per le poltrone. I grillini presentano la rosa dei ministeri a cui non sono intenzionati a rinunciare. Tra questi spunta la Giustizia dove Alfonso Bonafede se la dovrà vedere con Pietro Grasso di Liberi e Uguali. Intanto però il ministero più insidioso rimane quello dell'Interno. Corrono per occuparlo l'ex prefetto di Milano, Luciana Lamorgese e Mario Morcone, così come Franco Gabrielli. Mentre dall'altra parte Giuseppe Conte spinge - come riferisce Il Giornale - per Alessandro Pansa, già capo del Dis, con cui vanta una certa complicità. Altro ministero nell'occhio del ciclone è quello degli Esteri che Di Maio pretende come trattamento di fine rapporto.

Alla Difesa non sarebbe infatti ben visto dai generali che preferiscono tenersi ancora Elisabetta Trenta piuttosto che avere lui. Ma per la Farnesina si fa anche il nome sorpresa di Lia Quartapelle, appartenente al Pd. Per il dicastero dell'Economia, Lucrezia Reichlin è in lista tra i preferiti anche se alla fine potrebbe rimanere Giovanni Tria che in passato venne indicato direttamente Sergio Mattarella.