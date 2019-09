Maria Elena Boschi contestata all'evento di Italia Viva: banche, esplode la rabbia degli "spennati"

Un esordio turbolento, per Maria Elena Boschi in Italia Viva, la nuova creatura politica di Matteo Renzi. Ieri, lunedì 23 settembre, a Ferrara, era in programma un'iniziativa della neo-partito, presente la Boschi, neo-capogruppo alla Camera, insieme al deputato ferrarese Luigi Marattin. Come sottolinea Il Giorno, non ufficialmente il varo del nuovo partito ma qualcosa di simile. Peccato che la Boschi sia stata accolta in malo modo, con la manifestazione di protesta dei risparmiatori ex Carife, in pressing per gli indennizzi che ancora non sono arrivati. Gli slogan erano quali: "Rimborso totale, o qui finisce male". Vari cartelli, con cui veniva ricordato alla fu sottosegretaria il dramma delle 32mila famiglie ferraresi che hanno visto azzerate azioni e obbligazioni dell'istituto. La Boschi ha risposto alla protesta: "Li comprendiamo, ma non siamo noi i nemici. Nel precedente governo, Salvini e Di Maio hanno annunciato a più riprese che gli indennizzi erano cosa fatta. Ora comunque daremo anche noi una mano". Ma la contestazione proseguiva. Se il buongiorno di Italia Viva si vede dal mattino...

Leggi anche: Anche Pieraccioni sfotte Boschi e Renzi