Otto e mezzo, Marco Travaglio e la sviolinata a Conte da Lilli Gruber: "Il Patto di Malta è il primo atto"

"L'immigrazione è il primo atto di Giuseppe Conte". Marco Travaglio inizia così - ospite a Otto e Mezzo da Lilli Gruber - la sua sviolinata al premier ora bis: "Partivamo da una situazione terrificante con gli accordi di Dublino, firmati sia dal centrodestra che dal centrosinistra".

E ancora: "Un anno fa primo Conte, nel primo consiglio europee, riuscì a far passare il primo principio: quello per cui chi sbarca in Italia, sbarca in Ue. Salvini strillava e basta, ma poi comunque attraccavano e, bene o male, qualche decina andava in altri paesi. Ora, invece, con l'accordo diventa automatico. Ci sono una serie di paesi, che l'8 ottobre sottoscriveranno l'accordo".