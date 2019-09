Roberto Calderoli addestra i leghisti: "Dobbiamo scatenare il Vietnam in Senato contro Pd e Cinque Stelle"

"È solo l'inizio e infatti siamo già partiti anche con l'addestramento dei colleghi del gruppo per un'opposizione dura e senza sconti". Roberto Calderoli aveva promesso di scatenare il Vietnam a Palazzo Madama e così è stato. Il vicepresidente leghista del Senato ha lanciato - come annunciato - "una bombetta tattica", una sorta di avvertimento a Pd e Cinque Stelle. "Oggi c'è stato il primo incontro al quale ne seguiranno altri per esaminare e approfondire insieme, uno a uno, gli articoli del regolamento del Senato e i titoli della Costituzione che riguardano l'attività parlamentare" dice a colloquio con il Corriere della Sera.

"Il Vietnam - dice il vicepresidente del Senato - può diventare un inferno perché è pieno di trappole. E i vietcong non ti avvisano prima: così ti ritrovi in fondo a una buca buia senza rendertene conto". Quanto successo in prima commissione senatori (i leghisti hanno fatto saltare la seduta per mancanza del numero legale richiesto) "è un assaggio. Tanto per capire che la Lega la sua opposizione la sa fare seriamente e con costanza. La musica è cambiata. Questa maggioranza deve imparare a stare al mondo". Calderoli ormai non perde d'occhio il suo obiettivo e, incrociando la senatrice Valeria Fedeli del Pd che scherzando gli dice di remare contro "il funzionamento delle istituzioni", replica: "Il problema è che bisogna studiare bene il regolamento... altrimenti si rischiano le imboscate".