Greta Thunberg, il deputato leghista la critica e gli ecologisti lo perseguitano: "Il mio incubo"

"Sono stato aggredito e stalkerato per un post contro Greta". Il deputato leghista Paolo Tiramani racconta ai microfoni di 7 Goldi il disagio vissuto dopo un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Greta ha affrontato a volte le istituzioni in modo maleducato e irriverente. Ieri ho scritto un post, sono stato stalkerato grazie alla mitica Selvaggia Lucarelli che ha ripreso quello che ho detto", dice Tiramani nel giorno della manifestazione Fridays for Future.

Nel post, poi rimosso dallo stesso Tiramani dopo le ripercussioni, si leggeva: "Viaggia in barca a vela come una star a 16 anni, dicendo delle ovvietà imbarazzanti, finanziata da chi non si sa, per prendere a pesci in faccia le istituzioni. Più che l'infanzia, ti hanno rubato l'educazione! Mi fossi atteggiato come te alla tua età, prima prendevo due sberloni da mamma e per finire un calcio nel sedere da papà".

"Sono stato aggredito dagli haters perché ho detto che non ho condiviso alcune frasi pronunciate da Greta all'Onu, prima di tutto quella relativa all'infanzia rubata. È una frase irrispettosa - prosegue il racconto - verso tutti i bambini sfruttati come mano d'opera o per turismo sessuale. A loro sì che l'infanzia è stata rubata. Il problema c'è ma il modo di affrontarlo è totalmente sbagliato. Ci sono documenti di scienziati che evidenziano il problema ma non dicono le ovvietà di Greta".