Otto e Mezzo, Lilli Gruber contro Matteo Salvini: "Lei mi preoccupa". Il leghista risponde così

Tutto come da copione. Scontro durissimo tra Matteo Salvini e Lilli Gruber a Otto e Mezzo, con la giornalista di La7 che si scatena come sempre contro il leghista (il quale, ovviamente, ribatte colpo su colpo). Tensione, battute, botta & risposta. Un duello imperdibile, soprattutto quando il tema è l'immigrazione, con la Gruber che difende a spada tratta il governo M5s-Pd e Luciana Lamorgese nonostante il record di sbarchi dall'insediamento in poi. E nel corso della battaglia, la Gruber ha sferrato un colpo bassissimo al leader del Carroccio. Si era tornati a parlare della crisi di governo, il leghista spiegava di non poter più andare avanti per i troppi "no". Dunque Salvini ribadisce di aver avuto rassicurazioni da Luigi Di Maio e Giuseppe Conte circa il fatto che mai avrebbero fatto l'alleanza col Pd. "Mi sono fidato di loro". E la Gruber picchia durissimo, una vera provocazione: "Dire che mi fido della gente è come dire che il cielo azzurro. Io mi preoccupo, vuol dire che lei vuole governare ma non sa valutare le persone". Salvini da par suo non si scompone, e ragiona: "Se Di Maio mi dice per un anno che non va col Pd e poi lo faccio... ha fatto una scelta". Risposta che non fa una piega, ma la Gruber non molla: "Non ha sottovalutato Giuseppe Conte?". E Salvini: "Ho sottovalutato la vanagloria, la voglia di poltrona di Conte. Quante aveva detto che se il governo fosse finito sarebbe tornato a fare l'avvocato? Il governo è finito e lui ha cambiato poltrona e programma". Difficile smentirlo, anche per Lilli Gruber.