Giorgia Meloni a Non è l'Arena: "Immigrazione, figuraccia mondiale del governo e della Lamorgese"

Al centro dell'intervista di Giorgia Meloni a Non è l'arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7 domenica 13 ottobre, l'immigrazione. E la leader di Fratelli d'Italia picchia durissimo contro il governo M5s-Pd: "Il Patto di Malta? Prima figuraccia mondiale di questo governo sull'immigrazione". Giletti dunque le replica: "Ma il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha detto che il Patto è stato firmato". La Meloni: "No, non è così. Ci hanno parlato di accordo storico, ma questa roba arriverà per la ratifica al Consiglio europeo del 18 ottobre. Secondo lei c'è il tema dell'immigrazione all'ordine del giorno al consiglio? No, non c'è". E ancora: "Fonti europee dicono che per loro questa cosa proprio non si discute. Comunico ufficialmente, caro Giletti, che non è cambiato niente: il problema dell'immigrazione rimane italiano", conclude Giorgia Meloni.

Di seguito, l'intervento di Giorgia Meloni a Non è l'Arena: