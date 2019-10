Otto e mezzo, Stefano Bonaccini apre al M5s: "Si possono trovare basi comuni"

Stefano Bonaccini (Presidente Regione Emilia Romagna, PD) parla a Otto e mezzo di Lilli Gruber a tre mesi dalle cruciali elezioni nella sua regione: "Per me c'è prima di tutto il destino di una comunità, stiamo tenendo insieme il centrosinistra e lo stiamo allargando. Non faccio nessun passo indietro, la mia figura è la più forte nel campo del centrosinistra. Ai 5 Stelle dico che se si vuole si possono trovare basi comuni". Diego Fusaro lo guarda da case e gli tesse le lodi: "Sto apprezzando molto Stefano Bonaccini. Colto, garbato e populista". A star is born?