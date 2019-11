Lega in volo, Pd e M5s a picco. Anche il sondaggio di Index Research per Piazzapulita fotografa la situazione dei partiti dopo le regionali in Umbria. Un test elettorale più simile a uno tsunami, a giudicare dalle conseguenze politiche a livello nazionale.











La Lega è al 33,5%, a un passo dal 34,3 delle elezioni europee e con 0,3 punti guadagnati rispetto a una settimana fa. Il Pd è al 19,2% (-0.3) mentre è soprattutto il Movimento 5 Stelle a fare le spese del tonfo umbro, perdendo un punto secco e scendendo al 17,8 per cento. Dietro, degna di nota l'incredibile escalation di Fratelli d'Italia: il partito di Giorgia Meloni è passato dal 4,4% delle politiche 2018 al 6,5% delle europee e ora all'8,6%, +0,4 rispetto a una settimana fa. Guadagna qualcosa anche Forza Italia: +0,1 e 6,3%, lontanissimo comunque dal 14% delle ultime politiche.