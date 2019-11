Romano Prodi, la telefonata sospetta: nel Pd comanda ancora lui?

Romano Prodi vede l'orizzonte del 2022, quando parlamentari e delegati regionali dovranno eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. È per questo motivo che probabilmente l'ex premier si sta mostrando così attivo nelle faccende politiche. Come rivela al Corriere della Calabria Agazio Loiero, ex presidente della regione Calabria e storico esponente di area ulivista, Prodi lo avrebbe telefonato per chiedere informazioni sulle prossime elezioni regionali, in particolare sul prossimo candidato del centrosinistra. Già da quest'estate, il professore si è mostrato molto vicino alla vita politica italiana.

Durante la crisi di governo, Prodi è stato uno dei primi a caldeggiare l'idea di un governo Pd-Movimento 5 stelle, coniando l'espressione "formula Ursula"; gode di ottimi rapporti con Bruxelles (ed il governo se ne avvantaggia); ha partecipato alla festa dell'Unità di Ravenna, dove è stato accolto come una star; inoltre alcuni gli attribuiscono di aver ispirato le manifestazioni anti-Salvini nella sua Emilia. A ribadire le sensibilità politiche del professore in questo periodo, vengono in soccorso le parole di Sandra Zampa, sua ex collaboratrice ed attuale sottosegretario: "Prodi vuole dare una mano al centrosinistra con le sue competenze e le sue relazioni". L'ex premier, dopo il cocente tradimento ad opera dei compagni dem nel 2013, potrebbe essere il profilo su cui potrebbe convergere questa maggioranza. Beninteso, qualora questa legislatura dovesse durare. E presumibilmente Prodi farà di tutto purché il governo abbia vita lunga.