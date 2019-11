Silvio Berlusconi è in ospedale, alla Madonnina di Milano. Ma sta bene e ha voglia di parlare. Ha solo preso una gran botta all'anca, con relativo ematoma, a Zagabria, da dove arriva e dove ha partecipato alla tre giorni di lavori del Partito Popolare Europeo, che è sempre più casa sua. All'uscita, il leader è stato assediato da una folla di persone. Volevano tutti farsi un selfie con lui, che non si è sottratto. Spingi di qui, spingi di là, il Cavaliere è caduto e ha preso un colpo, che però non gli ha scalfito l' umore. «Per uno abituato da una vita agli sgambetti - scherza - cosa volete che sia una piccola ammaccatura...». Il leader di Fi infatti ha continuato a lavorare, al punto da concedere a Libero questa intervista sul nuovo centrodestra e sul suo viaggio in Europa.

