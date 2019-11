Beppe Grillo e Matteo Salvini, volano stracci: "Sei pericoloso", "Fai pena"

Beppe Grillo e Matteo Salvini ai ferri corti. I due non usano giri di parole. A "sparare" per primo è il comico che dopo l'incontro con Luigi Di Maio, ha subito messo nel mirino ancora una volta il Carroccio e la Lega. Le sue parole sono durissime: "Avete scelto questa votazione in Emilia Romagna, ci andiamo per beneficenza, non ci puoi dare un voto per beneficenza, noi facciamo da tramite tra una destra pericolosetta e una sinistra che si deve formare. Quando parlo di progetti insieme con la sinistra parlo di progetti alti, sui trasporti, su come muovere le cose, sulle città. È un momento magico".

La risposta di Salvini però non si è fatta attendere e così il leader della Lega ha attaccato a viso aperto Grillo: "Votateci per beneficenza, contro una destra pericolosetta. E prima ancora voleva togliere il voto agli anziani e cancellare le elezioni. Grillo ormai non fa più ridere, poveretto, fa pena". E la tensione tra i grillini e i leghisti tornerà a salire quasi certamente in vista delle elezioni Regionali in Emilia Romagna a gennaio.