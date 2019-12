Sardine, l'ammissione di Francesca Pascale: "Valuterò la possibilità di manifestare con loro". Colpo a Salvini

Duro colpo a Matteo Salvini, la compagna di Silvio Berlusconi Francesca Pascale sta con le sardine. L'endorsement arriva in un'intervista concessa all'Huffingtonpost dove la showgirl ammette di guardare "con interesse alle sardine". "Qui vi ritrovo elementi e quella libertà che furono propri della rivoluzione liberale di Berlusconi" esordisce per poi aggiungere: "Mi auguro non facciano come i grillini". Ma la confessione non finisce qui, perché la Pascale "valuterà il piacere di riscendere in piazza il 14 dicembre". Che la compagna del Cav non gradisse più di tanto Salvini, si sapeva, ma che si spingesse addirittura fino a questo punto era impensabile.

Le sardine animano le principali città italiane, "è sicuramente un sussulto civico contro un linguaggio che è risultato inattuale e pericoloso, illiberale, diseducativo, in grado di innescare odio" ribadisce senza dimenticarsi la parte più importante, l'augurio: "Mi auguro che le sardine, al fine di non perdere la propria indipendenza e per far sì che il messaggio che stanno lanciando non perda la propria autenticità". Una frecciatina ai quei Cinque Stelle, che "oggi sono tutti giacca e cravatta attaccati alla poltrona". E chissà cosa ne penserà Berlusconi che pare non aver accolto i consigli della compagna visto e considerato che con Salvini ha dato vita a un'alleanza in vista delle Regionali.