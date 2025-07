Filorosso, rissa Cacciari-Pascale: "Stia attenta", "Si vergogni"

Volano stracci durante Filorosso, programma in onda su Rai 3. Protagonisti dell'acceso botta e risposta Francesca Pascale e Tommaso Cacciari , nipote di Massimo Cacciari . Lui, attivista No Space for Bezos (movimento a capo delle proteste contro Jeff Bezos nella città veneta), lei ex compagna di Silvio Berlusconi ed ex consigliere provinciale di Napoli. Al centro proprio il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia.

"A me di Venezia non frega niente? - risponde Cacciari -. Stia attenta a come parla che mio figlio ci sta crescendo a Venezia. Lei parla di cose che non sa". Immediata la reazione della Pascale, prima che la conduttrice intervenga a riportare la calma in studio: "Si vergogni, lei ha strumentalizzato un matrimonio che ha portato lusso, successo e indotto a questo Paese. Le persone che scelgono il Made in Italy devono essere rispettate, vergognatevi! Fate la guerra ai ricchi come ricetta per i poveri (…). Bezos è il benvenuto e non solo. Quella piazza è anche la mia, le tasse le pago in questo Paese e non voglio che si strumentalizzi addirittura un matrimonio perché non avete un programma elettorale. Ecco perché la Meloni è al 30%".