Come volevasi dimostrare Mattia Santori si è rivelato per quello che è. Nelle chat interne le lamentele tra Sardine si fanno sempre più numerose. "Questo vuole fare il capetto, si è montato la testa - si sfogano ormai esausti in merito al loro leader -. Ha paura che possiamo dire cose 'divisive' sull'ambiente, i decreti, l'autonomia". Il front-man dei pesciolini vanta presenze in tv da far invidia agli opinionisti più noti di sempre, eppure il 32enne - come ricorda Il Fatto Quotidiano - su questo è rigidissimo: "Chi va in tv senza dire nulla può uscire dal gruppo e prendere la sua strada" ha minacciato durante il congresso sardino nel palazzo occupato a Roma.

Ma le polemiche non finiscono qua: "Avete visto che faccia ha fatto quando l'avvocato di Regeni è stato applaudito in quel modo?" rivela un'altra sardina in riferimento ad Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni e convinta "Sardina" genovese. Proprio su quest'ultimo si concentrano i pesciolini ribelli. Ballerini infatti era allo Spin Time, in rappresentanza della Liguria. Dopo il suo intervento - prosegue il quotidiano di Travaglio - Lorenzo Donnoli, un attivista di Bologna, ha chiesto all'assemblea un applauso per onorare il suo impegno alla ricerca della verità per il ricercatore ucciso in Egitto. Ma subito dopo l'ovazione, Santori avrebbe riportato tutti alla calma, invitando a non esagerare sui temi "divisivi". Il motivo? Per gli attivisti più a sinistra "Santori non vuole che i temi vengano fuori prima delle elezioni in Emilia, a lui importa solo di quelle. E non vuole dare fastidio a nessuno". Alla faccia dell'apoliticismo.