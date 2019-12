Sardine, il sondaggio Pagnoncelli a DiMartedì: "Solo il 12% degli italiani". Santori, si mette male

"Italiani scettici sulle sardine". Il sondaggio di Nando Pagnoncelli dell'Istituto Ipsos per Giovanni Floris e DiMartedì non lascia adito a dubbi: solo il 12% degli intervistati ritiene che il movimento di piazza fondato da Mattia Santori a inizio novembre per dire no a Matteo Salvini, Lega e sovranisti debba trasformarsi in un partito politico strutturato e propriamente detto.

"Il 49% - puntualizza ancora Pagnoncelli - ritiene che dovrebbero formulare proposte politiche su alcuni temi e che i partiti dovrebbero inserirli nei propri programmi". Corpo intermedio di pressione, insomma, e non un soggetto da votare. La fiducia, in fondo, non la si può dare alla cieca come insegna anche l'esperienza del Movimento 5 Stelle, fratelli maggiori dei pesciolini anti-Salvini.