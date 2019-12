Vittorio Feltri a Quarta Repubblica: "Giuseppe Conte? Bravo soltanto a mettersi la pochette"

A Quarta Repubblica Nicola Porro chiede a Vittorio Feltri e Vittorio Sgarbi un voto sui politici. Nella foto appare Giuseppe Conte e il direttore di Libero dichiara: "Quattro, quattro meno, se lo merita. Penso sia bravissimo nel mettere mette la pochette con quattro puntine, al di là di questo non ho notato nulla di interessante. Egli tentato in tutti modi di rimanere dove è ma non andrà per lunghe". Vittorio Sgarbi invece dà zero a Conte e parla di governo di "criptochecche".

Gigi Marzullo, in studio, prendendo spunto dal suo libro "Non ho capito la domanda" chiede a Sgarbi: "Vittorio, è più felice chi è calmo o è più calmo chi è felice?" E Sgarbi: "Di natura sono calmo e mite ma vengo turbato dall'atmosfera". Marzullo chiede poi a Feltri, in pieno stile marzulliano: "E' meglio sposare le regole e andare a letto con le eccezioni o andare a letto con le eccezioni e sposare le regole". E Feltri: "Preferisco le eccezioni non solo a letto ma fuori dal letto. Le regole ti fottono". Ola.

