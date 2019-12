Alessandro Sallusti contro Matteo Renzi: "Mi ha querelato, comportamento da estorsore. Ha bisogno di soldi?"

Un durissimo attacco, firmato Alessandro Sallusti, contro Matteo Renzi. "Nei giorni scorsi - fa sapere il direttore sul fondo su Il Giornale dal titolo "Se Renzi ha bisogno di spicci" - ci è pervenuta una sua querela, non so per quale fatto perché lo scopriremo solo strada facendo. La cosa non ci spaventa, fa parte del nostro lavoro, ma ci delude profondamente. Non pretendiamo nessuna corsia preferenziale, né tanto meno licenze di diffamare. Avremmo però preferito ricevere prima una telefonata - sottolinea Sallusti - o una richiesta di chiarimento, di replica o rettifica perché così si fa tra galantuomini". Il direttore ricorda: "Noi con lui galantuomini lo siamo sempre stati, soprattutto nei momenti per lui più difficili, quando da premier venne vigliaccamente messo in croce con l'inchiesta - poi rivelatasi una bufala -su suo padre". Nelle battute finali dell'articolo, Sallusti riprende: "Niente, lui manda avanti l'avvocato e chiede soldi. Tutto questo è triste, non per i soldi (se proprio ha bisogno di spicci me li chieda e mi mandi l'Iban - signor ex premier - e le faccio io una donazione volontaria), ma perché è il modo dei furbetti e degli estorsori, non degli aspiranti statisti", conclude Sallusti, picchiando durissimo.