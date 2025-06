Schlein accerchiata, la fronda monta una "tenda" anti-Elly

Qualcosa si muove tra i riformisti del Pd. E a smuovere le acque è un nome legato alla storia del Pd. Non tanto, non solo, come ex deputato, ma come esperto di comunicazione, ruolo in cui fu decisivo nel far emergere alcune leadership nuove del centrosinistra, da Francesco Rutelli a Matteo Renzi. Si tratta di Michele Anzaldi. Sui social ha lanciato, ieri, una proposta apparentemente banale: perché non organizzare un caffé tra Arturo Parisi, padre nobile del Pd, e Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo, entrambi, in questi giorni, protagonisti di uscite sui giornali molto critiche nei confronti della segretaria del Pd, alla luce dei risultati del referendum?

La vicepresidente del Parlamento europeo, Picierno, in questi giorni ha criticato su vari giornali la linea di Schlein ed è uno dei nomi che vengono fatti in ambienti riformisti in vista del prossimo congresso, come possibile sfidante di Elly. La sua risposta non si è fatta attendere: «Sarei onorata, il professor Arturo Parisi è un riferimento prezioso», ha scritto, in risposta al post di Anzaldi. Dopo questo scambio di risposte, il telefono di Anzaldi non ha smesso di squillare per ore: parlamentari, consiglieri comunali e regionali, quadri, dirigenti, ex parlamentari. Tutto un mondo - per semplificare possiamo definirlo ex Margherita o riformista o moderato - che da tempo è in sofferenza, non si sente rappresentato, vede il Pd guidato da Schlein diretto verso una deriva destinata a far perdere le elezioni al centrosinistra. Il punto è che questo malumore ogni tanto emerge, ma non ha la forza di organizzarsi e quindi di contare. Energia Popolare, l’area che si è formata attorno al candidato alle primarie che è uscito sconfitto, Stefano Bonaccini, di fatto ha scelto di non disturbare la segretaria, collaborando più che facendo da opposizione interna (del resto sono anche in segreteria).

Ma il malumore, anziché scemare, è perfino aumentato. Finora, però, è emerso attraverso singole voci: Parisi, Picierno, ma anche Luigi Zanda, ex capogruppo del Pd al Senato, ed Ernesto Maria Ruffini, guardato come possibile federatore, poi come leader di un partito di centro, ora singola personalità che si muove nel centrosinistra. «È inutile che continuino a parlare singolarmente», dice a Libero Anzaldi, «perché non si prendono un caffè e cominciano a capire se c’è veramente uno spazio per le tante persone che si sentono sottovalutate e cancellate, per chi ritiene che, così, il Pd va a sbattere?». Nei mesi passati qualche tentativo è emerso. Ma è sempre durato lo spazio di 48 ore. A un certo punto Goffredo Bettini, personalità peraltro lontana da questo mondo, ha fatto anche il nome di Francesco Rutelli come federatore di un’area di centro. E Bettini, ancora ieri, è tornato a farsi sentire ribadendo la «necessità di un soggetto che raccolga le forze liberali, repubblicane e moderate che non intendano in alcun modo sottostare alla destra italiana né sostenere il suo fallimento di governo». L’ha chiamato “tenda dei moderati”.