Matteo Salvini, cosa sa Casini sull'Emilia Romagna: "Tutti fanno finta di dimenticarsene". Trionfo Lega?

L' anno sta per finire. Molti italiani si godono un po' di vacanze, cercando di evitare gli affanni quotidiani. Il Giorno, in edicola sabato 28 dicembre, ha sentito il parere di un politico di lungo corso come Pierferdinando Casini chiedendogli di analizzare la politica italiana e quello che accadrà nel 2020. Bolognese doc, da una vita in politica, ha fatto un oroscopo della politica per capire che cosa ci aspetta nei prossimi mesi e nel campo della maggioranza giallorossa e in quello dell' opposizione.

Detto con chiarezza, e al di là dei sondaggi, secondo Casini l' alleanza Movimento 5 stelle-Partito democratico-Italia Viva di Renzi presenta molti punti critici. Fra tutti il nodo della giustizia. C' è poi l' appuntamento (cruciale) del 26 gennaio: si vota in Emilia-Romagna e Calabria. Due test dal sapore (molto) nazionale... Per l'ex Dc, soprattutto in Emilia Romagna, la Lega di Salvini potrebbe farcela con la Borgonzoni che potrebbe prevalere su Bonaccini per il ruolo di governatore. Per l'ex dc Bonaccini è ancora favorito, ma soltanto perché si è smarcato nettamente dal suo partito di appartenenza: il PD.