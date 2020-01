Sondaggio Pagnoncelli per DiMartedì, respinta la spallata di Salvini: "Quanto durerà il governo Conte"

Sondaggio in controtendenza da Nando Pagnoncelli per DiMartedì. Ed è allarme rosso per Matteo Salvini: secondo gli italiani il 55% degli intervistati "il governo durerà a lungo", mentre il 34% pronostica una caduta entro un mese o due. La maggioranza assoluta, dunque, non crede alla "spallata" in caso di sconfitta di Pd e M5s in Emilia Romagna e Calabria, alle regionali del prossimo 26 gennaio.











Lo stesso segretario dei democratici Nicola Zingaretti, peraltro, ha avvertito che potrebbe non esserci la crisi tanto ventilata, anche nell'eventualità che la roccaforte rossa cadesse nelle mani della Lega. Strategia per "raffreddare" le tensioni nella maggioranza o conferma che il timore di perdere le poltrone più pesanti ha sempre la meglio anche sul buon senso politico?