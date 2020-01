Paolo Celata alla Maratona Mentana: "Al comitato di Stefano Bonaccini mi volevano menare"

Alla Maratona Mentana di Enrico Mentana in onda su La7, ovviamente, non poteva mancare l'inviato Paolo Celata. A lui il compito di coprire gli avvenimenti al comitato elettorale di Stefano Bonaccini, il vincitore in Emilia Romagna. Una vittoria, quella del candidato di Pd e sardine contro Lucia Borgonzoni e il centrodestra, che era tutt'altro che scontata. Così, quando Celata si collega con lo studio di Mentana, al comitato elettorale "rosso" si respira e si vede un certo entusiasmo. Ma poco prima, la situazione era differente. Molto differente. La tensione era alle stelle. Lo spiega lo stesso Celata: "Prima mi volevano menare, ora il clima è di euforia". L'inviato di Mentana, insomma, era terrorizzato dai compagni...