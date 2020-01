Nella sua analisi sul voto regionale - in particolare sull'Emilia Romagna - Alessandro Sallusti critica aspramente Matteo Salvini. Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, il direttore de Il Giornale dice: "Non sottovalutate la Calabria, ieri il centrodestra ha guadagnato una regione, non l'ha persa". Detto questo, continua Sallusti, "Salvini alzando così tanto i toni ha creato un 'effetto Le Pen', quindi tutti si sono coalizzati contro di lui e questo ha penalizzato non soltanto Salvini stesso ma anche l'intero centrodestra". Anche sottolinea il direttore, "laddove, come in Calabria ci si è presentati con un candidato moderato e si è fatta una campagna elettorale dura ma non sopra le righe, il centrodestra ha ottenuto un grosso risultato". Insomma, conclude Sallusti, "non puoi spaventare i tuoi, non escludo che gli elettori di Forza italia abbiano votato Stefano Bonaccini. Gli elettori non vanno solo eccitati vanno anche tranquillizzati".