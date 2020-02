Coronavirus, Maria Teresa Meli a L'aria che tira: "Il governo ha creato il panico per evitare responsabilità"

Il coronavirus è l'argomento principale di discussione a L'aria che tira. E non potrebbe essere altrimenti, dato che l'epidemia nata in Cina sta tenendo in apprensione il mondo intero. Tra gli ospiti di Myrta Merlino c'è Maria Teresa Meli del Corriere della Sera, che prende una posizione piuttosto dura contro il governo: "Ha creato il panico dichiarando subito lo stato d'emergenza perché era il modo migliore per la politica di sgravarsi dalle responsabilità. Dai l'allarme perché così, se dovesse esserci un caso in Italia, puoi dire 'io ho fatto tutto il possibile, nessuno mi può dire qualcosa contro'. Purtroppo - conclude la Meli - la politica italiana è questa, è una politica imbelle".