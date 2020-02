Matteo Salvini su Giorgia Meloni: "Questa Lega non ha paura di niente e di nessuno"

Lei cresce nei sondaggi, lui deve ancora fare i conti con la mancata vittoria in Emilia Romagna. Ed in questo contesto, uno degli "sport" preferiti nei giornali è provare a mettere contro Giorgia Meloni e Matteo Salvini, parlando di manovre, sotterfugi e colpi bassi per contendersi la leadership nel centrodestra. I due, però, restano buoni, ottimi alleati. Tra gli ultimi argomenti utilizzati per alimentare l'ipotetico contrasto tra i due, il viaggio negli Stati Uniti della leader di Fratelli d'Italia, che sarebbe stato utilizzato per stringere ulteriormente i rapporti con l'amministrazione di Donald Trump che non vede di buon occhio il rapporto di Salvini con Vladimir Putin. E proprio su questo, il leader della Lega, viene interrogato in un'intervista a La Stampa: è geloso del viaggio di Meloni negli Usa? La considera una concorrente pericolosa? "È giusto che ognuno faccia il suo percorso e i suoi viaggi - premette Salvini -. Un partito come la Lega del 30% non deve avere paura di niente e nessuno", conclude tranchant.