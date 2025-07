Quarta Repubblica, Paolo Mieli: "Dazi? Qual è il compito di Meloni"

"Il rimprovero che si può fare alla Meloni è se lei si sottrae alla comunità europea. E se alla mediazione europea, in grazia e in virtù del suo buon accordo con Trump, ottiene una mancia, uno sconto...": Paolo Mieli, storico ed editorialista del Corriere della Sera, lo ha detto nello studio di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4.

"Se la Meloni, in virtù del suo rapporto con Trump, ottenesse un piccolo vantaggio per un vinaiolo del Veneto io direi: che vergogna, ma che schifo di paese... - ha proseguito Mieli nel programma di Porro -. La Meloni in questo momento ha un solo compito: portare in dote il miglior rapporto che ha con Trump per far ottenere all'Europa nel suo insieme migliori risultati". "E lo sta facendo secondo te?", gli ha chiesto il conduttore. "Sì certo", ha risposto Mieli.