Benito Mussolini, "no" alla revoca della cittadinanza a Salò: la soddisfazione di Alessandra Mussolini

Con 14 voti contrari e 3 a favore, è stata bocciata la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini a Salò. La pronuncia è quella del consiglio comunale, arrivata giovedì sera nell'ambito della discussione all'ordine del giorno "Mozione relativa alla richiesta di revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini". Il gruppo di maggioranza ha spiegato la scelta sottolineando: "L’unico modo, secondo noi, per debellare l’ideologia sbagliata del Fascismo è dimostrare con i fatti che la nostra idea di Stato, liberale e democratico, è quella giusta – hanno dichiarato –. Per farlo bisogna lavorare seriamente, ascoltare pazientemente anche chi non la pensa come noi e convincerlo con le opere e l’esempio della bontà delle nostre idee. Mortificare l’avversario vinto, infierire su di lui, non lo elimina, ma lo rigenera. La riteniamo questa mozione strumentale e anacronistica, per questo votiamo contro e ce ne assumiamo serenamente ogni responsabilità". La notizia, ovviamente, è stata accolta con piacere dalla nipote del Duce, Alessandra Mussolini, che la ha semplicemente rilanciata sui social, senza neppure commentarla. Ma il messaggio era chiarissimo.