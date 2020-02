Giorgia Meloni contro Nicola Zingaretti: "L'incontro con Lula uscito dal carcere? Un affronto all'Italia"

La sinistra non si smentisce mai. Anche questa volta a denunciare sul suo profilo Twitter quanto fatto da Pd e compagni è Giorgia Meloni. "Zingaretti incontra ex presidente del Brasile da poco uscito di galera per una condanna per corruzione e riciclaggio - cinguetta la leader di Fratelli d'Italia -. Lo stesso che negò l'estradizione a Cesare Battisti offendendo l'Italia e le famiglie delle vittime. Ma Pd e governo non si vergognano di questo affronto all'Italia?".

Il riferimento è a Luiz Inacio Lula da Silva, l'ex primo ministro del Brasile con cui il segretario dem ha avuto "una bellissima conversazione". "Guardare negli occhi ogni persona - commenta il faccia a faccia Zingaretti -. Affrontare i problemi senza paura, senza scorciatoie della destra estrema che indica i nemici e poi fa crollare l'economia. Bellissima conversazione con Lula, uno straordinario protagonista delle battaglie per combattere disuguaglianze". L'ex presidente, oltre a Zingaretti, ha incontrato nel suo primo viaggio internazionale dopo l'uscita dal carcere anche Papa Francesco.