Riccardo Magi "fantasma", sceneggiata in aula: espulso

La scelta fatta da Magi - viene spiegato - è stata dettata dal fatto che + Europa non ha potuto rivolgere alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni la sua interrogazione in quanto, per regolamento, spettava all'altra componente del gruppo Misto, le minoranze linguistiche. Magi avrebbe interrogato Meloni, durante il premier time, sul referendum denunciando la mancata informazione data dalla Rai sui quesiti e sugli inviti rivolti da maggioranza ed esponenti del governo a non recarsi a votare l'8 e il 9 giugno.

Non è infatti la prima volta che il deputato indossa il lenzuolo per protesta. Lo aveva già fatto settimane fa, e sempre per la stessa battaglia. In quell'occasione Magi si era piazzato davanti alla sede Rai di via Teulada a Prati contro la mancanza di spazio data dal servizio pubblico radiotelevisivo ai referendum sulla cittadinanza. In quel caso impersonava 'il referendum fantasma sulla cittadinanza': "Oggi siamo vestiti da fantasma del referendum sulla cittadinanza. Il servizio pubblico dell'informazione radiotelevisiva non ha ancora concesso 1 minuto di spazio al referendum sulla cittadinanza. In commissione di vigilanza Rai è passato un regolamento per favorire la volontà del Governo e favorire l'astensione. Il 'NO' non esiste, non ci sono i comitati e nessuno fa i confronti. Questo non può significare che salta lo spazio d'informazione."