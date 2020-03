Giorgia Meloni a Giuseppe Conte: "Coronavirus, chiudere tutto. Approfondire subito la proposta"

11 marzo 2020 a

Pandemia. Ufficialmente pandemia. Lo conferma l'Oms. E in Italia, le cifre sono quelle dell'ultimo bollettino della protezione Civile, i morti sono stati 196 in un solo giorno, mentre i contagiati sono volati oltre quota 12mila. Un disastro firmato coronavirus. Un disastro che ha spinto l'Organizzazione mondiale della Sanità al livello di allerta massima. È il momento di agire, di prendere misure ancora più drastiche: questo l'appello della Lombardia, di Attilio Fontana, di Matteo Salvini. Ma anche di Giorgia Meloni, che si rivolge direttamente al governo e a Giuseppe Conte subito dopo l'annuncio: "Dopo che l'Oms ha definito l'emergenza coronavirus una pandemia - ha affermato la leader di Fratelli d'Italia - credo che il governo dovrebbe fare un ulteriore approfondimento sulla nostra proposta di chiudere tutto". Poche parole, ferme ma pacate, per suonare l'ennesima sveglia a Conte: non c'è più un secondo da perdere.