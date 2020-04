Sardine, Jasmine Cristallo difende Giuseppe Conte: "Quelli di Salvini e Meloni sono morsi di cane"

14 aprile 2020 a

Potevano forse le sardine non difendere Giuseppe Conte per la sceneggiata in tv contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni? Ovviamente no. E chi poteva ospitare simile difesa? Ovviamente il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, che intervista Jasmine Cristallo, pesciolino di punta e coordinatore del movimento in Calabria. "A morso di cane si risponde con morso di cane", premette. E ancora: "Ogni giorno tempestano i social con insulti di ogni tipo. Hanno dato a Conte del criminale. Non mi ha meravigliato che il premier abbia risposto così". E ancora, ripete che "quelli della destra sono morsi di cane. Il loro atteggiamento è estremamente pericoloso, perché getta continuamente benzina sul fuoco di una popolazione già spaventata dalle conseguenze economiche diffondendo fake news". Certo, tutte balle. Nessuno sgarbo istituzionale, secondo l'autorevolissima sardina: "Mi fa sorridere che l'accusa venga da Salvini e Meloni, ovvero un senatore che ha fantasticato di pieni poteri e una deputata che in piena emergenza faceva i video per invitare i turisti a venire in Italia", conclude.

