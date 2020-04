Mes, il retroscena: Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini si scontrano sui soldi dell'Europa

18 aprile 2020 a

Il Mes non divide solo il governo- Pd e M5S che si sono spaccati sul voto nell’europarlamento - ma secondo le indiscrezioni riportate da Repubblica avrebbe segnato una frattura anche tra il segretario della Lega Matteo Salvini è il numero due del Carroccio Giancarlo Giorgetti. Secondo l’ex sottosegretario dalla presidenza del Consiglio, infatti, l’Italia per non affondare e per dare una mano alle imprese del Nord in difficoltà dovrebbe prendere tutte le risorse messe a disposizione dall’Europa, comprese quelle del fondo salva-stati che sulle spese sanitarie sarebbero senza condizionalita’. Salvini invece crede che anche in questo caso si tratti di una battaglia politica, che il Mes senza condizionalita’ non esista e soprattutto che su questa partita, il Mes appunto, il governo possa davvero cadere.

Per l’ex ministro dell’Interno infatti se Conte dovesse cedere e accettare la liquidità garantita dal Mes, i Cinque stelle che ne fanno una questione di principio si spaccherebbero è il governo cadrebbe. Sta di fatto che dopo aver avuto questa discussione, Giorgetti si sarebbe ritirato sulle rive del lago di Varese, dove vive, in una sorta di personalissima quarantena politica.

