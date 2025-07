Nasce "Dona Italia": un nuovo modo di donare semplice, digitale e sicuro

Nella mattinata di oggi, mercoledì 9 luglio,, nella suggestiva cornice della Sala Biblioteca della Camera dei Deputati a Roma, Nexi ha presentato Dona Italia, un’iniziativa digitale pensata per semplificare e incentivare le donazioni a favore degli Enti del Terzo Settore. L'essenza dell’innovazione è un QR-code a forma di cuore, un simbolo che racchiude un sistema tecnologico intuitivo, sicuro e accessibile anche per le realtà meno strutturate.

L’evento è stato anche un’occasione di confronto tra Nexi e alcuni rappresentanti di spicco del Terzo Settore, in merito ai dati emersi dall’Indagine sulle raccolte fondi digitali, condotta insieme all’Osservatorio sul Dono dell’Istituto Italiano della Donazione (IID). Lo studio offre una panoramica aggiornata su opportunità, ostacoli e tendenze nel campo delle donazioni digitali.

Presente all'incontro anche Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera, il quale nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di una modernizzazione del dono in chiave digitale. “Il Terzo Settore italiano conta 360.000 enti, oltre 920.000 volontari e vale circa il 4% del Pil”, ha ricordato Osnato. “Un patrimonio di coesione e solidarietà che va accompagnato nella transizione, aggiornando le modalità con cui la generosità si esprime”.

A chiudere i lavori è stato Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'Economia. Dopo un passaggio ironico sul tema delle offerte in chiesa e delle regole fiscali che ne regolano il trattamento, Giorgetti ha centrato il cuore del messaggio: “Quando profit e non profit si uniscono, si arricchiscono entrambi. Da questo punto di vista Nexi ha dimostrato di saper fare una grande cosa”.

“Come Nexi da sempre abbiamo contribuito alla digitalizzazione dei pagamenti ed alla loro diffusione nel nostro Paese, con la ferma convinzione che siano un fattore chiave di sviluppo economico e sociale. Per questo motivo abbiamo deciso di mettere le nostre migliori competenze e tecnologie di leader Europeo anche al servizio della digitalizzazione del Terzo Settore, che rappresenta la quarta economia in Italia, dopo l’Industria, il Commercio e la Pubblica Amministrazione, e che tanto contribuisce allo sviluppo e coesione sociale del nostro Paese” ha dichiarato Paolo Bertoluzzo, CEO di Nexi Group.

Proprio in quest’ottica nasce Dona Italia, uno strumento pensato per avvicinare sempre più persone alla cultura del dono, offrendo agli enti una soluzione pratica e inclusiva. “Con Dona Italia e il suo QRcode a forma di cuore mettiamo a disposizione degli italiani e degli Enti del Terzo Settore, a partire dai più piccoli e meno tecnologicamente attrezzati, una soluzione innovativa per donare e raccogliere donazioni nel modo più semplice e sicuro. Dona Italia non è solo un progetto tecnologico che fa leva sulle nostre competenze e investimenti, ma soprattutto un nostro contributo concreto alla diffusione delle donazioni, allo sviluppo del Terzo Settore e, in ultima istanza, allo sviluppo sociale del nostro Paese”, ha aggiunto Bertoluzzo.

L’indagine IID rivela una tendenza chiara: dal 2008 al 2023 i donatori in Italia sono diminuiti del 10%. Una flessione che segnala l’urgenza, per il Terzo Settore, di adottare strumenti più agili e in sintonia con le abitudini digitali delle persone. Infatti, il 29% degli intervistati ha dichiarato che donerebbe di più se le organizzazioni proponessero modalità digitali semplici e immediate.

Sebbene nel 2024 i pagamenti digitali abbiano superato il contante in termini di valore transato, molte organizzazioni del Terzo Settore restano ancorate alle modalità tradizionali. Durante eventi fisici, ad esempio, il 43% delle donazioni avviene ancora in contanti, mentre il 21% utilizza POS o smartphone e solo il 17% si affida a strumenti online.

Tuttavia, oltre la metà degli italiani (53%) ha già sperimentato almeno una volta una donazione tramite canali digitali, apprezzandone velocità, sicurezza e praticità. Il 42% indica come valore aggiunto la tracciabilità, utile anche per fini fiscali. Nonostante ciò, tra gli oltre 126.000 Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la digitalizzazione resta limitata, soprattutto tra le organizzazioni con risorse ridotte (sotto i 200 mila euro di entrate annue).

Le principali difficoltà segnalate riguardano la mancanza di formazione e supporto (73%) e la complessità dei sistemi digitali (22%), che spesso scoraggiano l’adozione di soluzioni tecnologiche, soprattutto tra le realtà più piccole.