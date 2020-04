Silvio Berlusconi, "no” alla sfiducia a Roberto Gualtieri? Tutta la verità: la mossa per liberarci da Conte, come e quando

26 aprile 2020 a

a

a

Silvio Berlusconi prepara le mosse per smarcarsi dal centrodestra di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. La conferma è arrivata quando il leader di Forza Italia ha detto "no" alla mozione di sfiducia proposta dalla Lega nei confronti di Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia. "Politicamente inappropriata", così la definisce il Giornale la decisione del Carroccio che vede l'opposizione del Cav. È questo - secondo il quotidiano diretto da Sallusti - il senso dei ragionamenti di Berlusconi durante la videoconferenza con il Coordinamento di presidenza azzurro. In realtà però il "no" potrebbe aver dietro un'altra motivazione: la sfiducia, infatti potrebbe non passare in Parlamento. Motivo, questo, potrebbe avere l'effetto contrario: ossia rinsaldare nei fatti il governo, che può farsi forte di un nuovo voto parlamentare a suo favore.

“Ascoltatemi o basta concordia”. Salvini aspetta Conte al varco, c'è già la data: tutto pronto per la contromossa

Una cosa però è certa. Forza Italia sta prendendo una strada diversa da quella della Lega e di FdI, la riprova come tutti sanno è il Mes. E sembra proprio, come si può leggere dalla rimonta nei sondaggi, che il Cav venga ripagato. Insomma, per lui è il momento di abbassare i toni, anche se questo significa tirare acqua al mulino di Giuseppe Conte,

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.