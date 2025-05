Jannik Sinner, tutti pazzi per questo gesto: cosa nasconde

Il gesto fatto da Jannik Sinner dopo la vittoria di martedì contro Francisco Cerundolo si è fatto notare, anche se non si sa quale sia il suo significato. Si può giusto dire che sia una cosa tra amici, in particolare Giulio Ciccone e Antonio Giovinazzi. Il primo impegnato ora al Giro d’Italia, il secondo nel Wec con la Ferrari. Quasi un messaggio in codice per non far capire cosa si voglia dire agli altri, rivolto ai suoi amici di Montecarlo.

Tutti sportivi, tutte persone semplici che si divertono con una cena o una partita alla Playstation. L’altoatesino non ha voluto rivelare cosa significasse il messaggio, uguale i suoi amici, si sa soltanto che si sono messi d'accordo per farlo in occasione delle vittorie. Tutti e tre lo fanno quando vincono, con la speranza che si riesca a vedere questo gesto il più possibile dai nostri italiani impegnati nelle varie discipline sportive.