Isola dei Famosi, buona la seconda: colpaccio di Veronica Gentili

Picchi superiori al 20% per il primo eliminato, Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, per l’ingresso dell’ex europarlamentare Dino Giarrusso e nel finale, quando sono stati svelati i nomi dei 4 in nomination.

CHI SALE (L'isola dei famosi / Canale 5) Buona la seconda. A dispetto delle incertezze iniziali, la nuova puntata de L’isola dei famosi a guida Veronica Gentili ha retto totalizzando lunedì in prime time su Canale 5 una media di oltre 2 milioni di spettatori col 17.5% di share. È presto per tirare somme, ma la conduzione della Gentili è sembrata più sciolta e spontanea.

In fondo se ne parla spesso male, ma i reality, a nostro avviso, hanno avuto il merito di rompere con una certa ipocrisia: i naufraghi si mettono in gioco al limite dell’autolesionismo e, complici fenomeni come Berlusconi e Trump, anche le istituzioni hanno dovuto rivedere il proprio linguaggio e le loro posizioni, vedi in questa edizione la partecipazione di due personaggi provenienti dal mondo politico, il già citato Giarrusso e Mario Adinolfi.