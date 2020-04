Mediaset, svolta anti-sovranista? La mossa di Gianni Letta e le telefonate di Silvio Berlusconi

30 aprile 2020 a

La svolta anti-sovranista di Silvio Berlusconi parte da Forza Italia, ma riguarda anche Mediaset. Lo scrive Dagospia, secondo cui qualche giorno fa c’è stata una riunione virtuale con il Cav e i vertici del partito, a cominciare da Gianni Letta. Sarebbe stato proprio quest’ultimo a spingere Berlusconi verso il cambio di passo: ne sarebbe conseguita una chiamata a Paolo Liguori e a Clemente Mimun per dare loro le nuove “istruzioni per l’uso” a Mediaset. Non solo è stato chiesto di dare ampio risalto ai prossimi interventi del Cav, ma anche di “riequilibrare” le trasmissioni televisive più vicine alle posizioni di Matteo Salvini: si tratta ovviamente di Quarta Repubblica di Nicola Porro e Fuori dal coro di Mario Giordano. Per loro è arrivato un invito a non forzare toni, temi e scenari. Secondo Dagospia, in questo modo Berlusconi ha dato un colpo d’anca all’ala forzista vicina alla Lega, che è capitanata proprio da quel Giovanni Toti che non può permettersi di perdere l’appoggio del Cav in vista delle elezioni regionali in autunno.

