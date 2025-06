Torna "Temptation Island". E meno male

Nel dell’estate, in cui dominano le repliche anche al centesimo passaggio, Temptation Island è da qualche stagione una boccata d’ossigeno che piace a tutti, dai laureati alle casalinghe.

L’attesa sta per finire: il “viaggio nei sentimenti”, chiamato anche “il reality delle corna”, tornerà in prima serata il 3 luglio su Canale 5, come sempre prodotto da Fascino di Maria De Filippi. Il conduttore è sempre Filippo Bisciglia. Quest’anno, il programma si svolge al Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina, in Calabria. Al centro ci sono sette coppie che partecipano per ragioni diverse ma tutte accomunate dal desiderio di mettere alla prova il legame, anche a costo di avere a che fare con tentatori e tentatrici.

Alcune hanno scelto di separarsi durante il falò di confronto, mentre altre hanno deciso di affrontare insieme le sfide del reality. Le cimitero televisivo dinamiche tra i partecipanti e i tentatori promettono di offrire momenti cult.

Ecco chi sono: Alessio e Sonia M. hanno rispettivamente 39 anni e 48, entrambi fanno l’avvocato. Stanno insieme da 7 anni. Sono dunque una coppia matura che ha affrontato molte sfide, ma ha deciso di mettersi alla prova per capire se la loro storia può andare avanti.

Gli altri sono più giovani. Simone e Sonia B. hanno 28 anni e 26. Professione: Simone è personal trainer, Sonia è studentessa universitaria. Sono fidanzati da 6 anni, convivono da circa 5 anni e mezzo a Modena. Hanno una relazione stabile ma con alcune tensioni legate alla quotidianità e alla convivenza. Sara, 24 anni, e Valerio, 25, sono una coppia da cinque anni. Convivono. Sara si sente spesso trascurata da Valerio, e questo crea una frattura emotiva che vogliono esplorare nel reality.

Valentina e Antonio, poi, sono fidanzati da quattro anni. Lei ne ha 28 anni, lui 30. Affrontano problemi di fiducia e comunicazione, temi centrali durante il loro percorso nel programma. Angelo e Maria Concetta sono un’altra coppia che ha scritto al programma. Lui ha 27 anni, lei uno in meno. Fidanzati da 3 anni, vogliono capire se la loro relazione può reggere alle tentazioni e alle difficoltà del programma.

Luca e Gaia, che non stanno insieme da tanto, solo un anno e otto mesi, vogliono già mettersi alla prova. Luca ha 30 anni, Gaia 29 anni. Raul e Martina sono l’ultima coppia di questa edizione. Raul ha 32 anni, Martina 30. Relazione fresca, con dubbi e incertezze che vogliono chiarire.

Poche anticipazioni, per il momento. Ma una frase di Bisciglia mette un po’ di pepe all’attesa: A sorprendere il pubblico sarà soprattutto l'inizio scoppiettante: «Aspettatevi fin dalla prima puntata un colpo di scena e dinamiche forti. C’è una cosa che mi ha molto colpito e che presumo si vedrà verso la fine. A una coppia è accaduta una cosa che in passato non era mai successa. Ma non illudetevi, non si tratta di una proposta di matrimonio...».