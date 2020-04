Jole Santelli a Piazzapulita, Bersani: "Bar aperti? Perché non le chiediamo se...". Lo sconcerto di Zurlo: "No dai, non puoi"

30 aprile 2020 a

"Ho voluto solo dare una speranza". Jole Santelli, governatrice della Calabria, spiega in diretta a Corrado Formigli a Piazzapulita la decisione di riaprire i bar e ristoranti con posti all'aperto (nel rispetto del distanziamento sociale) in contrasto con il decreto del governo. Il premier Giuseppe Conte, in aula alla Camera, ha parlato al riguardo di "misure improvvide e illegittime degli enti locali".

"La mia è una regione con contagio abbastanza contenuto, ma economicamente molto fragile - è stata l'accorata difesa della governatrice forzista -. Abbiamo tenuto delle regole rigidissime. Ho fatto ordinanze più pesanti anche di quelle nazionali. Credo che si possa dare fiducia alle persone!. Pericoloso la gente ai tavoli dei bar all'aperto? Non più della gente in coda per l'asporto". Il messaggio è chiaro: "Ho voluto dare una speranza non per questi giorni, ma per giugno e luglio. Attendere anche solo altre due settimane per riaprire avrebbe significato per molti locali non poter riaprire mai più". In studio c'è Pierluigi Bersani, esponente di Articolo 1 e della maggioranza, contrario alla fuga in avanti della Santelli, a cui riserva una inattesa e impietosa pugnalata: "Perché non le chiediamo quanta gente ci à andata oggi, in quei bari?". Un colpo basso che lascia sconcertati tutti, compreso l'altro ospite Stefano Zurlo del Giornale: "No dai, non puoi, devi dargli tempo". Talmente scontato da apparire anche banale. Ma non per Bersani, evidentemente.

