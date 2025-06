PiazzaPulita, Tronchetti Provera stronca Landini e referendum: "Illeggibile, confuso, inutile"

Tra gli astenuti al referendum, oggetto di attacchi della sinistra dopo il flop, c'è anche Marco Tronchetti Provera . L'amministratore delegato di Pirelli dice senza mezzi termini: "Non ho votato al referendum, lo considero illeggibile: un atto non a favore dei cittadini, una cosa burocratica confusa". Ospite di PiazzaPulita nella puntata in onda giovedì 12 giugno su La7, l'imprenditore è un fiume in piena: "Cosa mi aspetto dall'opposizione? Vedere l'opposizione - risponde incalzato dal conduttore Corrado Formigli -. Soprattutto un'opposizione con delle idee che vadano in contrasto o si integrino con la maggioranza. Purtroppo abbiamo avuto alle spalle venti anni o più di un'opposizione che faceva dell'anti-berlusconismo il suo piano politico".

Qui, su La7, Landini ha negato di voler avere un futuro in politica: "No, proprio non esiste. È un tema che non so più come raccontarlo". Anzi, definisce queste voci come "cavolate" e sostiene che "la scelta del referendum non l'abbiamo fatta per ragioni politiche". Cosa farà dopo? "Me ne andrò in pensione, ho lavorato 50 anni, ne avrò anche il diritto".