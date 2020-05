Elsa Fornero critica Matteo Salvini: "Lo hanno rinchiuso e mandano in giro un sosia buonista con gli occhiali"

14 maggio 2020 a

“Matteo Salvini non perde un’occasione per dire la cosa sbagliata, anche adesso che si è messo il look da professorino”. Elsa Fornero ha il dente avvelenato con il segretario della Lega e ci va giù pesante in collegamento a Un giorno da pecora. In particolare l’ex ministra del governo Monti ha indugiato sugli occhiali “che si è messo per darsi una parvenza, per far dimenticare l’immagine di sé con le felpe o a torso nudo sulle spiagge, che era veramente brutta”.

Poi la presa in giro: “Mi viene il dubbio che ogni tanto il Salvini vero lo chiudano in una stanza e mandino in giro un sosia buonista con gli occhiali”. La Fornero è inoltre convinta che si tratti di un’operazione curata da Giancarlo Giorgetti, e a riguardo ha tutta una sua teoria: “A chi tiene al partito, ha buonsenso e senso delle istituzioni, fa dispiacere che il partito sta perdendo e che la perdita è attribuibile al capo”. Per concludere l’ex ministra si è anche detta “molto contenta” che Teresa Bellanova, dopo le lacrime per la sanatoria dei migranti, abbia dichiarato di preferire l’accostamento alla Fornero che non a Salvini.

