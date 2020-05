Matteo Salvini riconquista la piazza: "Il 2 giugno tutti a Roma per manifestare in sicurezza"

15 maggio 2020 a

Matteo Salvini è pronto a riconquistare il suo spazio naturale, quello in piazza tra la gente che ha bisogno di sentire la sua vicinanza. Il segretario della Lega ci stava pensando da tempo, ma adesso è ufficiale: il 2 giugno sarà in piazza in totale sicurezza per manifestare contro il governo Conte, che sta gestendo l’emergenza coronavirus in maniera pessima, almeno per quanto riguarda la parte legata alla crisi economica ed alla ripartenza. D’altronde sbagliare con il lockdown era quasi impossibile, ma da quando l’esecutivo è chiamato a fare scelte politiche, non ne sta indovinando una. “Come richiesto da tantissimi di voi - ha annunciato Salvini, che tra l'altro sul volantino compare senza simboli di partito - eccoci pronti: tutti insieme il 2 giugno a Roma, rispettando le regole, per aiutare l’Italia e gli italiani”.

