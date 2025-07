FdI irride Conte e Schlein: "Occhio a non portare sfi***"

In gergo social, Fratelli d'Italia potrebbe aver lanciato un genere: "FdI che blasta la gente". Non passa giorno, infatti, in cui la pagina X del partito fondato da Giorgia Meloni e ormai stabilmente intorno al 30% dei consensi in tutti i sondaggi non sottolinei le contraddizioni e i disastri politici dell'opposizione. Da Elly Schlein a Giuseppe Conte, fino ad Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, nessuno si salva a sinistra dagli sberleffi. Qualche ora fa, l'ultimo feroce post dedicato in particolare ai leader del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle.

"Schlein e Conte, le vostre macumbe contro l'Italia sono fallite", scrivono i social media di FdI. Segue un breve ma esaustivo video che riassume le "ultime parole famose" di Elly e Giuseppe. Si parte con l'ex presidente del Consiglio: "Ha visto Sanchez? E' stato costruito un accordo, lo faccia anche lei. Adesso anche il premier slovacco Fico...", ammoniva nell'aula della Camera il grillino, rivolgendosi direttamente alla premier. "Il presidente spagnolo ha dimostrato che si può dire di no", gli faceva eco Schlein. Nel sottopancia, FdI ricorda un significativo aggiornamento: "Spagna: l'Ue sospende quasi un miliardo di euro della quinta rata del Pnrr per impegni non rispettati". Eccoli qua, i modelli dei progressisti di casa nostra.

