Sfiducia Bonafede, Matteo Renzi: "In Senato, l'intervento più difficile della mia carriera"

Poche, pesantissime, parole. Sono quelle di Matteo Renzi a ridosso dell'intervento in aula sulla sfiducia ad Alfonso Bonafede: "L'intervento in Senato è uno degli interventi più difficili della mia esperienza politica. Vi aspetto intorno alle 11.45". Che cosa intende? Due le possibilità. La prima, e più remota: annuncerà la sfiducia al ministro della Giustizia grillino in segutio al fallimento delle trattative tra Boschi e Conte, aprendo dunque la crisi di governo (Pd e M5s sono stati chiari sul punto). Per inciso, Ettore Rosato ha fatto sapere che Italia Viva "deciderà in base al discorso" di Bonafede in aula. Dunque la seconda, e più probabile possibilità: le difficoltà, per Renzi, stanno nell'annunciare il "no" alla mozione di sfiducia presentata da Emma Bonino (quella su cui IV rifletteva, avendo scartato quella del centrodestra) poiché ne condivide tutto, punto per punto, anzi ogni virgola. Insomma, in ogni caso un discorso difficile: o Renzi fa cadere il governo, o riduce in brandelli quelle che sono le sue idee e le convizioni in tema giustizia.

